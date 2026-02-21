Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Muammer İmat, yaşadığı yerin bodrum katını adeta müzeye dönüştürerek geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Çocukluk yıllarında başlayan antika merakını 15 yıldır sürdüren İmat, bin 200’ü aşkın parçadan oluşan koleksiyonuyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Gençlik yıllarında başlayan antika merakını 15 yıllık bir emeğe dönüştüren Muammer İmat, yaklaşık 300 bin lira harcayarak oluşturduğu bin 200 parçalık koleksiyonunu evinin bodrumunda sergiliyor.

Yaklaşık 3 yıl önce bodrum katını düzenleyerek koleksiyonunu sergilemeye başlayan İmat’ın arşivinde; pikap ve plakçalarlar, kasetçalar ve radyolar, fotoğraf makineleri, kameralar, 80’li ve 90’lı yıllara ait kasetler, yöresel sanatçıların eserleri, lüks gaz lambaları ile çok sayıda cam ve dönem objesi yer alıyor.

Antika tutkusu: Evinin bodrum katını 1200 parçalık müzeye çevirdi

15 YILLIK EMEKLE BİN 200 PARÇALIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

Antika tutkusunun gençlik yıllarına dayandığını belirten İmat, birçok parçayı köy gezilerinde topladığını söyledi. Bazı eşyaları sahiplerinden rica ederek, bazılarını ise ücret karşılığında aldığını ifade eden İmat, "15 yıl boyunca gittiğim köylerde bir köşede atıl duran ya da çöpe atılmak üzere olan eşyaları değerlendirdim. Bir kısmını hediye aldım, bir kısmını satın aldım. Ayrıca antika gruplarında paylaşımlar yapıyor, mezatlara katılıyoruz. Bu iş bana büyük moral veriyor. Koleksiyonumda bin 200’ün üzerinde obje bulunuyor. Koleksiyonumda eski radyolar, plaklar ve ulusal sanatçıların kasetleri özel bir yer tutuyor. Koleksiyon için bugüne kadar yaklaşık 250-300 bin lira harcamışımdır. En eski parçalar arasında Osmanlı dönemine ait bir kama ile 100 yılı aşkın geçmişi olduğu düşünülen bir kemençe bulunuyor" diye konuştu.

Antika tutkusu: Evinin bodrum katını 1200 parçalık müzeye çevirdi

ZİYARETÇİLER ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKIYOR

Ziyaretçilerin eksik olmadığını da ifade eden İmat, "Kendim zamanımın büyük bir kısmını burada geçiriyorum. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Sabah saatlerinde indiğim bodrum kattan bazen gece yarısı çıktığımı fark ediyorum. Bu benim için bir tutku. Ömrüm yettiği sürece devam ettirmek istiyorum. Ziyaretçilerim oluyor koleksiyonum özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Gençler kaseti bile tanımıyor. Plakları görünce şaşırıyorlar. Onlara çalıyorum, dinletiyorum. Büyük keyif alıyorlar. Gelmek isteyenlere de bodrum katındaki müzemiz herkese açıktır" dedi.

Mahalle sakinlerinden Onur Bektaş ise, "Burası benim em büyük tutkum her defasında yeni bir şeyler öğreniyor ve keşfediyorum. Adeta zamanda yolculuğa çıkıyoruz. Burası bir bodrum katıydı ama şimdi bir müzeye dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası