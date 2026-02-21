Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizesppor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-0 yenildikleri karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, rakiplerinin Çaykur Rizespor'un zor bir deplasman ve iyi oyuncuları olan bir takım olduğunu, hazırlıklarını bu yönde yaptıklarını söyledi.

"BASİT TOP KAYIPLARI YAPTIK"

Rizespor'un güçlü taraflarını, zaaflarını çalıştıklarını vurgulayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Rizespor gerçekten geçişlerde güçlü bir takım ve kenarlardan geldiklerinde oldukça etkili bir takım. Ona göre bir kadro sürdük sahaya. Aslında kafamızdaki plan tuttu derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı. Çok basit top kayıpları yaptık ve o çalışmış olduğumuz yerden, geçişten, yapmış olduğumuz bir top kaybıyla da gol yedik. Oyunu tekrar lehimize çevirdik. Oyun bizde, pozisyonlar ürettik. Golü atabilecek pozisyonlar da bulduk. Ancak golü bulamayınca ikinci yarı yan toptan yemiş olduğumuz bir gol ve sonrasında istemediğimiz bir sonuç oldu. Bu yüzden de üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan

"MAÇI ÇEVİRMEKTE ZORLANAN BİR TAKIMIZ"

Takımın genelinde bir yorgunluk olduğunu belirten Selçuk İnan, "Bunu hissediyorduk zaten. Bu yüzden birkaç değişiklik yapmak istedik. Sakatlık riski olan oyuncular vardı. Tabii lig çok uzun ve zor bir maraton. Oyuncuları doğru kullanmak var bu işin içinde. Onlardan en üst verimi almak için çabalıyoruz. Bazı maçlarda bunu veremiyorlar. Bugünkü maçta biraz onlardan biriydi. Oyun üstünlüğü bizdeydi ama üretmekte ve bu tür böyle mağlup duruma düştükten sonra da maçı çevirmekte zaten zorlanan bir takımız. Bugün de bir yenisini daha yaşadık" şeklinde konuştu.

