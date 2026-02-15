Kocaelispor, evinde 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup ederek puanını 30’a yükseltti ve 7’nci sıraya çıktı. Siyah-yeşillilere galibiyeti Agyei, Serdar Dursun ve Rivas’ın golleri getirirken, konuk ekipte Nazım Sangare 47’nci dakikada kırmızı kart gördü.
Siyah-yeşilli ekibin gollerini 36'ncı dakikada Agyei, 76'ncı dakikada Serdar Dursun ve 81'inci dakikada Rivas kaydetti. Konuk ekipte ise Nazım Sangare, ikinci yarının başında (dk. 47) kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara (Dk. 84 Muharrem Cinan), Show, Keita (Dk. 80 Samet Yalçın), Linetty, Agyei (Dk. 72 Rivas), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Petkovic (Dk. 45 Serdar Dursun)
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 46 Rodrigues), Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Kozlowski, Ogün Özçiçek (Dk. 58 Melih Kabasakal), Lungoyi, Maxim (Dk. 78 Muhammet Akmelek), Draguş (Dk. 38 Gassama), Bayo
Goller: Dk. 36 Agyei, Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 81 Rivas (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 47 Nazım Sangare (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 52 Kozlowski, Dk. 78 Lungoyi, Dk. 90 Muhammet Akmelek, Dk. 90+4 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Petkovic, Dk. 70 Ahmet Oğuz, Dk. 75 Haidara (Kocaelispor)