Nottingham Forest, daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Vitor Pereira ile 18 aylık sözleşme imzaladığını açıkladı; 27 puanla 17. sırada yer alan İngiliz ekibi, Premier League tarihinde bir sezonda dört farklı teknik direktörle çalışan ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı.



Kulübün açıklamasında, Portekizli çalıştırıcıyla 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi

Kulübün açıklamasında, Portekizli çalıştırıcıyla 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtilerek Pereira'ya, teknik ekipte Filipe Jorge Monteiro Almeida (Yardımcı Antrenör), Luis Miguel Moreira Da Silva (Yardımcı Antrenör), Bruno Filipe Araujo De Moura (Fiziksel Performans ve Rakip Analizi Sorumlusu) ve Pedro Simao Capela Silva Lopes'in (Rakip Analisti) eşlik edeceği bilgisi verildi.

27 puanla 17. sıradaki Nottingham Forest, Premier Lig'de tek sezonda dört farklı teknik direktörle çalışan ilk takım olarak tarihe geçti.

Haberle İlgili Daha Fazlası