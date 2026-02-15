İhlas Haber Ajansı
Virajı alamayan kamyonet dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Alanya ilçesinde virajı alamayan toprak yüklü kamyonet, karşı yönden gelen 2 otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Güzelbağ Mahallesi Alanya-Gündoğmuş kara yolu 15. kilometresinde saat 14.00 sıralarında Muzaffer Ş. (61) idaresindeki toprak yüklü kamyonet, virajı alamayıp karşı istikametten gelen Ömer Demir idaresindeki ve Ramazan İ. idaresindeki otomobillere çarptı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada otomobil sürücüsü Ömer Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Ramazan İ., yolcu Canan İ. ve çekici sürücüsü Muzaffer Ş. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
