11 yılın zirvesine…

Piyasalarda 2026 yılının ilk 6 haftası tamamlanırken, özellikle borsanın performansı göz dolduruyor. BİST 100 endeksi, yeni yılda henüz 1,5 ay geride kalırken %25,92 gibi yüksek bir prime ulaştı.

Geçen yılın tamamında %14,56’lık endeks primini hatırlarsak, bu yıl kısa sürede gerçekleşen yükselişin önemi daha iyi anlaşılıyor.

Öte yandan BİST 30 kapsamındaki “büyük hisseler ligine” bakıldığında Ford Otosan, TOFAŞ Otomobil Fabrikaları, Turkcell, Koç Holding, Sabancı Holding, BİM Mağazacılık, Migros ve Aselsan gibi hisselerde 2026’nın başından itibaren getirilerin %30-%40 bandında gerçekleştiğini de görüyoruz.

***

BİST 100 endeksi TL bazında 14 bin barajını da ilk defa geçen hafta aşıp, yeni rekorunu 14.320,87 seviyesine taşırken; kapanışı 14.180,69’dan gerçekleştirdi.

Döviz bazında bakıldığında ise 324,34 dolardan haftalık kapanış gerçekleşti. Endeks, döviz bazında Şubat 2015’ten bu yana sadece iki defa, Mayıs 2015 ve Mayıs 2024’te 344 dolar seviyesini test etti. Döviz bazında son gelinen nokta, aynı zamanda son 11 yılın da zirvelerine yaklaşıldığına işaret ediyor. Bu anlamda 344 dolar seviyesi (TL bazında yaklaşık 15 bin puan) orta vadede önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

Öte yandan 6 haftalık hızlı yükseliş sırasında, 28 Ocak-11 Şubat döneminde, endekste yatay bir eğilimin öne çıktığı ve BİST 100’ün bu dönemde yaklaşık 13.400 seviyesini destek olarak konumlandırmaya çalıştığı da görülüyor.

Sonuç olarak; 2026’da “enflasyon ve faizlerde düşüş” teması ile desteklenen denklem korunduğu müddetçe, muhtemel kâr realizasyonları “orta-uzun vadede” fırsatlar sunabilir gibi gözüküyor…

