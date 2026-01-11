Borsa nereye?

Türkiye piyasaları 2026’ya pozitif başlangıç yaparken, Borsa İstanbul da rekorlarla dolu haftayı geride bırakarak yeni sulara yelken açtı. BİST 100 geçen haftayı %6,11 primle 12.200,95 seviyesinden tamamladı. Böylece borsada günlük ve haftalık bazda zirveden kapanış gerçekleşti. Geçen yılın tamamında %14,56 yükselen BİST 100, yeni yılın ilk 6 işlem gününde %8,34 prime ulaştı. Bu tabloyu destekleyen gelişmeleri hatırlarsak;

1-) Enflasyon 2025’te %30,89 ile tahminlerin altında geldi. Yeni yıl fiyat güncellemelerinin de makul düzeyde gerçekleşmesi “dezenflasyon sürecinin devam edeceği” beklentilerini destekledi.

2-) Merkez Bankasının 22 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 100-150 baz puanlık faiz indirimi tahminleri öne çıkmaya başladı.

3-) Türkiye’nin CDS risk primi 200 sınırına kadar gerileyerek 2018’den bu yana en düşük seviyeleri gördü.

4-) İki yıllık gösterge tahvil faizi, geçen hafta 36,5 ile son yılların en dip noktalarını test etti.

5-) 2025’i borsada yaklaşık 4 milyar dolarlık alımla tamamlayan yabancılar, 7 yıl sonra Türk hisse senedi piyasalarına “net giriş” yaptı. 2 Ocak ile biten haftada da yurt dışı yerleşikler 102,3 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

6-) “Enflasyon ve faizlerde düşüş” 2026’nın ana teması olarak öne çıkıyor. Bu temanın şirket kârlılıklarına, finansal tablolarına ve hisse değerlemelerine pozitif yansımaları bekleniyor.

7-) Bütün bu senaryoda kredi notunda artış öngörüleri destek bulmaya başladı. Garanti BBVA Yatırım’ın 2026 Strateji Raporunda, “Küresel likidite şartlarında sert bozulma, enerji fiyatlarında kalıcı sıçrama veya dezenflasyon sürecinde belirgin sapma yaşanmaması şartıyla, 2026 yılında Türkiye kredi notunda artış ihtimali de piyasa gündeminde yer alabilir” görüşüne yer verildi.

BİST 100 TL bazında yeni zirvelerde ancak döviz bazında son kapanış 282,80 dolara işaret ediyor. 2024’te endeks 344,70 dolar ile son 10 yılın zirvesini görmüştü. Geçen yıl da en yüksek 297,70 doları test etmişti. Finansal kuruluşlar tarafından paylaşılan raporlarda 2026 boyunca pozitif senaryoda ve uzun vadede, bu seviyelerin direnç olarak izlenebileceği aktarılıyor.