Gazetemizin kurucusu Enver Ören Ağabey vefatının 13. yılında yâd edilecek.

Gazetemizin kurucusu Enver Ören Ağabey vefatının 13. yılında Eyüpsultan’da yâd edilecek. Yeni Dünya Vakfı genel merkezinde “Eyüpsultan’ın Ebedî Sakinleri” programları çerçevesinde bir konferans düzenlenecek. Etkinlikte Genel Yayın Yönetmenimiz Dr. İsmail Kapan, eski Genel Yayın Yönetmenimiz Prof. Dr. Resul İzmirli ve yazarımız Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci konuşmacı olacak.

Doç. Dr. Kapan, Enver Ören Ağabey’in gazeteciliğini, İzmirli de iş ve gönül adamlığı yönünü anlatacak. Enver Ören Ağabey’in hayat hikâyesini kitaplaştıran Prof. Dr. Ekinci de ilim adamlığı yanını ele alacak.

Vefatının 13. yıl dönümü: Enver Ağabey Eyüpsultan'da yâd edilecek

Saat 16.00’da başlayacak konferans öncesinde Enver Ören Ağabey’in Kâşgarî Dergâhı yanındaki mezarı ziyaret edilecek.

Konferansı yazar Mehmet Nuri Yardım yönetecek. Gazeteci, asker, öğretmen, akademisyen, iş adamı ve daha birçok vasfı bulunan Enver Ören Ağabey, Türk basın camiasında “Abi” diye sevilmişti. Ardında sayısız hizmetler bırakan Ören, 22 Şubat 2013 tarihinde aramızdan ayrılmıştı

Haberle İlgili Daha Fazlası