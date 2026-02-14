Alman basınına göre Şansölye Friedrich Merz, ABD’ye karşı kullanılabilecek ekonomik ve stratejik unsurları içeren gizli bir liste hazırlattı. Listede ABD’nin Almanya’ya bağımlı olduğu alanlar yer alıyor.

Almanya’da gündem, Şansölye Friedrich Merz’in ABD’ye karşı baskı araçlarını içeren gizli bir liste hazırlattığı iddiasıyla sarsıldı.

WELT ve Süddeutsche Zeitung’un haberlerine göre söz konusu çalışma, Washington ile yaşanan gerilimlerin gölgesinde hazırlandı.

Haberlere göre Merz’in talimatıyla oluşturulan listede, ABD’nin ekonomik ve siyasi açıdan Almanya’ya bağımlı olduğu kritik alanlar sıralandı.

Almanyadan ABD’ye şantaj listesi! Merzin Trumpı köşeye sıkıştırmak için plan hazırladığı iddia edildi

ABD İÇİN KRİTİK ALMAN ÜRÜNLERİ LİSTEDE

Listede, ABD ekonomisi açısından stratejik öneme sahip Alman ürünlerine dikkat çekiliyor. Özel makineler, tıbbi cihazlar, çelik ürünleri ve inşaat ekipmanları öne çıkan kalemler arasında yer almakta.

Ayrıca Almanya’daki bazı stratejik noktaların da ABD açısından kritik olduğu kaydedildi. UPS, FedEx ve Amazon gibi şirketlerin Avrupa operasyonlarında önemli rol oynayan Köln/Bonn Havalimanı listede bulunuyor.

Ramstein’daki ABD hava üssü ve Landstuhl’daki Amerikan askeri hastanesi de dikkat çeken başlıklar arasında.

LİSTE GİZLİ TUTULUYOR

İddiaya göre hazırlanan belge, ABD Başkanı Donald Trump’ı provoke etmemek için şimdilik gizli tutuluyor. Berlin yönetiminin bu adımla Washington’a karşı net "kırmızı çizgiler" belirlemeyi amaçladığı öne sürdüldü.

AB Komisyonu’nun da benzer bir liste üzerinde çalıştığı iddia edildi.

"TRUMP YAPTIRIM DİLİNDEN ANLAR"

CDU yönetim kurulu üyesi Philipp Amthor, böyle bir listenin güç ve özgüven göstergesi olacağını söyledi. Amthor, "Trump sadece taviz dilinden değil, yaptırım dilinden anlar" dedi.

Bilim ve Politika Vakfı Başkanı Stefan Mair ise Berlin’in Brüksel ile birlikte sağlam bir pozisyon belirlemesinin doğru olduğunu dile getirerek, "Trump baskıya tepki veren biri" değerlendirmesinde bulundu.

