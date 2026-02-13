“Direniş ve Adalet” yarışmasında birinci olan senaryoya 500 bin TL değerinde “Film Yapım Desteği” takdim edilecek.

MURAT ÖZTEKİN - 15 Temmuz hain darbe girişiminin onuncu yılı çerçevesinde sosyal hafızayı sanatın diliyle geleceğe taşımak hedefiyle “Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenleniyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nce hayata geçirilen yarışmanın basın toplantısı dün Kazlıçeşme Sanat’ta gerçekleşti. Toplantıda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 15 Temmuz’un hakkıyla anılması, hafızaların diri tutulması için yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Arısoy, yarışmayı sürdürebilir kılmak istediklerini de ifade etti.

15 Temmuz hikâyeleri film olacak! Kısa film senaryo yarışması başlıyor

BİRİNCİ SENARYOYA YAPIM DESTEĞİ

Jürisinde Faysal Soysal, Gülin Tokat ve Yıldız Ramazanoğlu’nun yer aldığı yarışmaya, 15 Mayıs’a kadar müracaat edilebilecek. Kazananlar ise 15 Temmuz’da yapılacak ödül töreninde ilan edilecek. Söz konusu yarışmada birinci olan senaryonun sahibine 100 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL para mükâfatı verilecek. Ayrıca birinci seçilen senaryonun filme dönüşebilmesi için 500 bin TL değerinde “Film Yapım Desteği” takdim edilecek.

