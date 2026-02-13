Suriye’de hezimet yaşayan terör örgütü PKK’ya, Irak’ta bir başka terör örgütü destek çıktı. Binlerce PKK’lı Haşdi Şabi bölgesine konuşlanırken, PKK da Haşdi Şabi’ye Sincar’da karargâh kurma izni verdi.

YILMAZ BİLGEN - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Sıra Irak’ta” açıklamasına paralel Irak sahası hareketlendi. Türkiye, Sincar başta olmak üzere PKK varlığıyla ilgili bir yandan Bağdat, diğer yandan KYB-KDP yetkilileriyle özel görüşme trafiği başlattı.

Bölgeye geniş çaplı operasyon beklentisi artarken, başta Bahoz Erdal ve Mahmut Hıdro olmak üzere terör örgütünün Suriye elebaşıları Sincar’a geldi.

Irak kökenli uzman isimlerden Prof. Dr. Mahir Nakip “PKK terör örgütünün Suriye lojistik hattı kesildi. Türkiye merkezli yeni bir süreç ve coğrafi değişim-dönüşüm dönemi başlıyor. Sincar’ın imhası ile eş zamanlı olarak Musul-Kerkük hattı ihya edilecek. Gerçek anlamda bölgesel kırılmalar yaşanıyor. PKK açısından her ne kadar Kandil sembolik ve idari önem taşısa da Sincar kesinlikle en stratejik nokta özelliği taşıyor. Türkiye’nin diplomatik ve siyasi ağırlığı kadar askerî varlığı da bölge denklemini derinden etkiliyor. Türk heyetler hem Bafel ve Kubat Talabani hem de Erbil ve Bağdat yöneticileriyle Sincar ve Kerkük-Musul merkezli görüşme trafiği başlattı. Musul ve Kerkük bilindiği gibi hâlen statüsü belirsiz bölgeler. Diğer yandan bir Misak-ı Milli arka plan gerçekliği var. Bağdat hâlâ askerî-siyasi istikrar kazanamadı” dedi.

Mahir Nakip, tamamına yakını Türkmen nüfustan oluşan Telafer’in vilayet ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak'taki kirli ittifaka kamuflaj! PKK ve Haşdi Şabi arasında yeni iş birliği

ANKARA’NIN SABRI BİTTİ

Ankara’da görüştüğümüz resmî kaynaklar “Hem büyük yatırımlarla ihya edilmeye çalışılan Kalkınma Yolu projesine dönük PKK tehditleri hem de Musul-Telafer-Kerkük aksında Türkmen nüfusu tehdit eden riskler sebebiyle Ankara’nın sabrının tükendiğini muhataplarımıza ilettik. Çözüm odaklı adımlar atma kararlılığımızı bölgesel aktörlerle paylaştık. Bundan sonraki süreç operasyonel düzeyde devam edecek” şeklinde görüş belirtti.

Bölgenin istikrarına dönük ABD başta olmak üzere uluslararası aktörlerle de görüş alışverişinin sürdüğünü kaydeden kaynağımız “KDP ve KYB ile birlikte de facto oluşum niteliği taşıyan, ABD’nin terör listesindeki Haşdi Şabi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir; yeni ittifaklar oluşabilir” dedi.

Musul ve Kerkük üzerinde tehlikeli oyunlar oynandığını belirten Iraklı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hicran Kazancı, bölgenin istikrarı için 1957 sayımın baz alınarak yeni dizaynın zaruret olduğunu kaydetti. Kazancı, bölgeye Kürt nüfus kaydırma yanında 2017 sonrası Haşdi Şabi etkisine paralel 120 binden fazla Arap ailenin Kerkük’e taşındığı bilgisini paylaştı.

Sincar’da tehdit niteliği her geçen gün artarak devam eden terör örgütü PKK’yı Haşdi Şabi’nin koruduğu ortaya çıktı. Bölgede konuştuğumuz Iraklı güvenlik kaynağı, Haşdi Şabi ile PKK ilişkisinin Suriye’de örgütün yaşadığı hezimet sonrası yeni bir boyut kazandığını ifade etti.

Iraklı güvenlik kaynağı “Haşdi Şabi bileşeni Fatimuyyun, Zeynebiyyun, Liva El Ekber, Asaib, Bedir ve Hizbullah gibi gruplar PKK işgalindeki Sincar’a karargâh kurdu. Ambar’dan Yarubiye sınır ilçesine kadar binlerce Haşdi Şabi teröristi PKK sahasına konuşlandı. Türkiye’nin hedefi olan PKK’lı teröristler ise Haşdi Şabi bölgelerinde eğitim kampları ve lojistik merkezler inşa etti. Suriye lojistik yolunun kapanması ile örgütün Haşdi Şabi ile ilişkileri yeni boyut kazandı. PKK çok sayıda silah, mühimmat ve Suriye’den kaçırdığı parayı Haşdi Şabi bölgesindeki bu yeni merkezlere taşıdı. PKK - Haşdi Şabi arasındaki yeni dönemin kilit ismi ise İran’ın Erbil Konsolosu Faramez Asadi. Aracı olarak Said Mülhim Hamo ve Muzaim El Huveyt’i kullanıyorlar. Şemmur Hadide adlı bir başka teröristin görevi de lojistik sorumluluğu. Yakın dönemde İran’dan bölgeye çok sayıda araç gereç ve silah takviyesi yapıldı. PKK-Haşdi Şabi iş birliğiyle kurulan ‘80. Tümen’ çatışmaya hazırlanıyor. Tümenin başına Kandil’den Ezidi kökenli Murad Kalo isimli terörist atandı. Sincar’ın tamamından sorumlu PKK yöneticisi ise Hatice Abdo bulunuyor. Sincar’da eski Aşiretler Meclisi binası müşterek karargâh olarak görev ifa ediyor. Hansur’da da müşterek eğitim kampı var. Telaferli çok sayıda Türkmenin arazisine el koydular” diye konuştu.

TERÖR YUVASI

PKK’nın bölgedeki varlığıyla Türkmen bölgesi Telafer terör tehdidi altında. Gazetemize konuşan bölge Türkmenleri Sincar’ın 50 kilometre mesafede olduğunu ve muhtemel operasyon durumunda terör örgütünün Türkmen köylerine saldırı riski olduğunu söyledi. Ebu Mennan isimli Telaferli Türkmen “Sincar bugün Irak ve Orta Doğu’nun en büyük terör yuvası hâline geldi. Suriye’den kaçan birçok terörist Sincar Dağı’na yerleşti. Sincar’daki Haşdi Şabi Tugayları çoğunlukla Ezidi Iraklı vatandaşlardan oluşuyor. Ezidi - PKK ilişkisi gizli değil. Ayrıca Ezidiler bazen PKK bazen Haşdi Şabi safında yer alıyorlar. Bu yolla hem finansal hem silah desteği sağlıyorlar. Bu ilişkinin mimarı da İran’dır. Sincar’ın temizlenmesi Türkmenlere nefes aldırır ve bölge ve genel olarak dünya ticaretine büyük katkı sağlar. Kalkınma yolu meselesinde KDP-KYB-PKK ortaklığı muhtemeldir. Kalkınma ile Telafer Musul aksı ve Türkmenler ön plana çıkarken Kürt unsurlar ekonomik açıdan zayıflar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamaları Irak halkı tarafından ‘Sincar operasyonunun başlangıcı’ olarak algılandı. Türkiye tarafından Sincar’a yapılacak bir askerî operasyon, Suriye - Türkiye - Irak üçgeni kadar tüm Orta Doğu’ya olumlu etki eder” dedi.

