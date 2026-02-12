2025 yılının parlayan yıldızı olan gümüş, yatırımcısına rekor kazanç sağlamıştı. Gümüşün onsu geçen yıl yüzde 146 değer kazanırken yüzde 64,2 artan altının onsunu yıllık getiride geride bıraktı.

Gümüş, 2025 yılında 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Gümüşün onsu 1979 yılında yüzde 434 artmıştı.



2025'TE SERT YÜKSELİŞLER 2025 yılına 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yıl genelinde sert yükselişlerle öne çıkarken aralık ayında 84 dolarla rekor tazeledikten sonra yılı 71,1 dolardan tamamlamıştı.



2025'TE %200'DEN FAZLA KAZANDIRDI Gümüşün gramı ise 2025 yılına 32,88 liradan başlayıp yılı 98 liradan tamamlamıştı. Gümüş gramdaki kazanç böylece yüzde 200'ü aşmıştı.

GÜMÜŞÜN ONSU 121 DOLARLA REKOR KIRDI 2026 yılına da hızlı başlayan gümüş, 29 Ocak'ta ons olarak 121 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak şubat ayında sert düşüş yaşayan gümüşün onsu, ocak ayındaki kazançlarını geri vererek 80 dolar seviyelerinde sabitlendi.



2026'DA NE OLACAK? 2025 yılındaki rekor kazanç sonrası gümüşe olan ilgi artarken, yatırımcılar gümüşün 2026 yılında nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.



JP MORGAN'DAN GÜMÜŞ TAHMİNİ Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ABD'li JP Morgan'dan gümüş fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Bankanın tahmini gümüş yatırımcısını üzecek cinsten.

GÜMÜŞ 2026'DA KAZANDIRACAK MI? Şu sıralar 80-84 dolar aralığında hareket eden gümüşün ons fiyatı için JP Morgan'ın tahmin ortalaması 81 dolar. Bu tahmine göre gümüş, bu yıl yatırımcısına kazanç sağlamayacak.



JP Morgan'ın 2026 gümüş tahminleri şöyle: 1. çeyrek: 84 dolar/ons

2. çeyrek: 75 dolar/ons

3. çeyrek: 80 dolar/ons

4. çeyrek: 85 dolar/ons



JP Morgan'ın gümüş için 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisi ise 85,5 dolar/ons.

