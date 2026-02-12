TFF 1'inci Lig'de 25'inci hafta hakemleri açıklandı
TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında 13 Şubat, 14 Şubat ve 15 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
- Trendyol 1'inci Lig'de 25'inci hafta maçları 13, 14 ve 15 Şubat'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 25'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
13 Şubat Cuma
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Alpaslan Şen
17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak
20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ozan Ergün
20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses
14 Şubat Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor: Burak Olcar
13.30 Bandırmaspor-Serikspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
15 Şubat Pazar
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş
19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer: Davut Dakul Çelik