MHK duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 22'nci haftaasında oynanacak karşılaşmalartın hakemlerini açıkladı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak haftanın en önemli maçının hakemi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat ve 16 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
MHK'nın açıklamasına göre; Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
13 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Çağdaş Altay
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
14 Şubat Cumartesi
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
15 Şubat Pazar
14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK: Fatih Tokail
17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor: Alper Akarsu
20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
16 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak