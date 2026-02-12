Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 22'nci haftaasında oynanacak karşılaşmalartın hakemlerini açıkladı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak haftanın en önemli maçının hakemi de belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat ve 16 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Halil Umut Meler

MHK'nın açıklamasına göre; Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

13 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Çağdaş Altay

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

14 Şubat Cumartesi

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

15 Şubat Pazar

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK: Fatih Tokail

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor: Alper Akarsu

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

16 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

