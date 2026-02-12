Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları incelemek için Riva'da bulunan VAR Merkezi'ne gittiği ve kararların doğru olduğuna kanaat getirdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklarken; ziyaretin genel bilgilendirme amaçlı olduğu vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Şubat Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) düzenlenen FIFA Kokart Töreni'nin ardından program kapsamında VAR Merkezi'nin ziyaret edildiği belirtildi. Ziyaret sırasında hakem eğitmenleri ve teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapıldığı, yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensiplerinin aktarıldığı ifade edildi.

Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak

Söz konusu ziyaretin herhangi bir müsabakaya ya da hakem kararına yönelik inceleme veya değerlendirme amacı taşımadığı vurgulanarak, bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"10 Şubat Salı günü Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirilen FIFA Kokart Töreni sonrasında program kapsamında VAR Merkezi ziyaret edilmiştir.

Ziyaret sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış; yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır.

Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır.

Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır."

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Hakem âleminde 2025 böyle geçti!

Haberle İlgili Daha Fazlası