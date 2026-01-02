Hakem âleminde 2025 böyle geçti!

2 OCAK - Yılın ilk klasmanı açıklandı; üst klasmana Melih Aldemir (İstanbul), Melih Kurt (Trabzon) ilave oldu. Oğuzhan Uğurlu ve Feridun Daldaş hakemliklerini dondurdular.

8 OCAK - TFF, ligin ikinci yarısından (20. hafta) itibaren "Yabancı VAR" ve tayinlerde de "otomatik atama" kararını aldı.

11 OCAK - Beşiktaş-Bodrum FK maçında, hakem Mehmet Türkmen, biri VAR'ın çağırdığı misafir takımın toplam üç penaltısını da vermedi.

12 OCAK - "Danışma Kurulu için hukuki altyapı yok, MHK'ya güvenmiyoruz" (Göksel Gümüşdağ / Başakşehir Başkanı)

16 OCAK - MHK'dan PMİK üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım ayrıldı.

16 OCAK - TFF Başkanı'nın hakem seminerindeki bütün sözleri dışarıya sızdı.

17 OCAK - Yabancı VAR başladı. (20. hafta / Ligin ikinci yarısı)

21 OCAK - Testlerde başarısız olan Yaşar Kemal Uğurlu il hakemliğine, Erkan Özdamar klasman hakemliğine düşürüldüler.

29 OCAK - MHK, kulüplerle VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) bilgilendirme toplantısı yaptı. 22. hafta tayinlerinin VeTAS ile yapıldığı açıklandı.

2 ŞUBAT - "Yabancı VAR, adalet gelmesi demektir. Adalet hataların ya da doğru kararların eşit olarak dağılmasıdır" (Acun Ilıcalı)

5 ŞUBAT - Yaşar Kemal Uğurlu, hakemliği bıraktı.

6 ŞUBAT - TFF, kulüplere tartışmalı pozisyonlar için "Tutarlılık İzleme Modülü" (TİM) sistemine geçildiğini duyurdu.

9 ŞUBAT - 23. haftadaki G.Saray-Adana Demir maçında, verilen penaltı üzerine Murat Sancak takımını sahadan çekti.

12 ŞUBAT - Bir ilk daha yaşandı. İlk defa VAR'ın çağırmadığı G.Saray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları açıklandı.

14 ŞUBAT - Ali Şansalan 3,5 yıl aradan sonra F.Bahçe-Kasımpaşa maçına tayin edildi. (En son Trabzon-F.Bahçe maçı 17 Ekim 2021)

19 ŞUBAT - TFF Başkanı, 25. haftadaki G.Saray-F.Bahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

21 ŞUBAT - TFF Başkanı, G.Saray-F.Bahçe derbisi öncesi canlı yayına çıkarak yabancı hakem dâhil bir çok konuda açıklama yaptı.

24 ŞUBAT - 55 yıl aradan sonra G.Saray-F.Bahçe (0-0) derbisini yabancı hakem Sloven Slavko Vincic yönetti.

28 ŞUBAT - Konya Milletvekili Mehmet Baykan, MHK Başkanı'nın TFF yönetimini yanılttığını açıkladı.

7 MART - “İnşallah en kısa zamanda bir bayan hakemimiz Süper Lig’de derbi maçını yönetirken Türk milleti de seyreder” (TFF Başkanı)

12 MART - MHK Başkanı, "Hakem gelişimi için bu süreç iki yıl olarak planlandı. Birinci yılı geride bırakıyoruz ve gelecek sezonun sonunda bu dönem tamamlanacak" dedi. (HT Spor)

26 MART - "Derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik." (Serdal Adalı - Beşiktaş-Gaziantep FK maçı sonrası)

14 NİSAN - "Hakemlerin yarısı testi geçemedi!" (Vitor Melo Pereira / TFF Hakem Gelişim Direktörü )

23 NİSAN - Kupa yarı finalindeki Konyaspor-G.Saray maçının hakemi Buğra Taşkınsoy, rahatsızlanınca karşılaşmayı 4. hakem Ali Yılmaz yönetti.

7 MAYIS - F.Bahçe Başkanı Ali Koç, çıktığı canlı yayında MHK Genel Müdürü için "Niyetini sorgulamaya başladım" dedi.

14 MAYIS - Türkiye Kupası'nda Trabzonspor-G.Saray (0-3) finalini Cihan Aydın yönetti.

29 MAYIS - Karagümrük-Bandırmaspor (3-1) 1. Lig Plaf-Off Finali’ni Yasin Kol yönetti.

1 HAZİRAN - Vanspor- Batman Petrol (5-4 pen.) 2. Lig Play-Off Finali’ni Mehmet Türkmen yönetti.

11 HAZİRAN - Hakemlik üzerine çok kafa yoran F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, istifasını açıkladı.

30 HAZİRAN - Hakem ve gözlemci klasmanları açıklandı.

ÜST KLASMANA YÜKSELEN HAKEMLER

Egemen Artun (Ankara), Burak Demirkıran (Ankara), Fevzi Erdem Akbaş (İstanbul), Seyfettin Alper Yılmaz (İstanbul), Oğuzhan Gökçen (İstanbul) Berkay Erdemir (İzmir), Hakan Ülker (Muğla), Yusuf Adnan Kendirciler (Şanlıurfa), Muhammet Selim Özbek (Van).

YENİ VAR KADROSU: Bilal Köseoğlu, Efe Tanrıverdi, İlker Coşkun, Özer Özden, Sarper Barış Saka, Erkan Özdamar, Eren Özyemişçioğlu, Özgür Yankaya, Volkan Bayarslan, Onur Özütoprak, Melis Özçiğdem, Ferhan Kestanlıoğlu, Sinan Dereci, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu, (Alper Çetin ve Emre Malok sonradan ilave edildiler).

ÜST KLASMANA YÜKSELEN GÖZLEMCİLER

Mücahit Tatar (Aydın), Emre Kosif (İstanbul), Tufan Akçay (İzmir), Hasan Küpeli (Kütahya), Volkan Narinç (Manisa), Yılmaz Kalk (Sakarya), Ercan Hellaç (Samsun), Mehmet Metin (Trabzon), Serdar Diyadin (Trabzon), Barış Şimşek (Trabzon).

25 TEMMUZ - VAR kadrosundaki M. İlker Coşkun'a çağrıldığı seminerde, hakemliği bıraktırıldı.

27 TEMMUZ - Halil Umut Meler, MHK'nın yaptığı atletik testi geçemedi.

29 TEMMUZ - Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığını Ertuğrul Doğan'a bıraktı.

1 AĞUSTOS - Faal hakem Abdullah Bora Özkara, Hakem İşleri Müdürü oldu.

8 AĞUSTOS - "MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır." Sertaç Komsuoğlu (FB Başkanvekili)

21 AĞUSTOS - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva'ya gitti. Beşiktaş-Eyüpspor maçının VAR kayıtlarını izledi ve dinledi.

14 EYLÜL - 5. haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor maçındaki hakem ve VAR kararları, Kulüpleri Birliği'ni parçaladı.

17 EYLÜL - F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu ülke görecek" dedi.

18 EYLÜL - Ali Koç yönetim kurulu ile birlikte Riva'ya gitti. Üç saat süren toplantı sonrasında Ferhat Gündoğdu'yu ağır bir dille eleştirdi.

20 EYLÜL - TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Gaziantep FK maçının hemen sonrasında Arda Kardeşler'in hakemliğinin bitirildiğini açıkladı.

27 EYLÜL - "Hiçbir hakem, istediği kadar namuslu olmaya gayret etsin, bu baskıya dayanamaz." (Süleyman Hurma / Karagümrük Başkanı)

11 EKİM - Tahkim Kurulu, Fırat Aydınus'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

19 EKİM - "Hafta içi Ferhat Gündoğdu aradı, 'size yapılanların farkındayım' diye. Ben de şimdi onu arayacağım 'sizi takmıyorlar' diyeceğim. (Osman Zeki Korkmaz / Sivasspor Teknik Direktörü)

27 EKİM - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısında aktif 152 hakemin bahis oynadığını açıkladı.

28 EKİM - İçlerinde FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün de olduğu 152 hakemin isimleri açıklandı ve PFDK'ya sevk edildi. Üst Klasman: Egemen Artun (Ankara), Mehmet Ali Özer (Tekirdağ), Melih Kurt (Trabzon), Muhammed Selim Özbek (Van), Seyfettin Alper Yılmaz (İstanbul), Yunus Dursun (Mardin)

28 EKİM - Sadettin Saran, Zorbay Küçük için, "Bizim için sürpriz değil, şaşırmadık" dedi.

29 EKİM - Zorbay Küçük'ün avukatı, kimlik bilgilerinin çalındığını ve bahis hesabını yabancı uyruklu birisinin açtığını iddia etti.

30 EKİM - Zorbay Küçük savcılığa suç duyurusunda bulundu.

31 EKİM - PFDK, 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası vererek hakemlik hayatlarını bitirdi.

2 KASIM - Ali Yılmaz, kariyerindeki ilk Beşiktaş-F.Bahçe derbisini yönetti.

7 KASIM - 17 hakem gözaltına alındı.

7 KASIM - Direnç Tonusluoğlu, 195 gün arada sonra Süper Lig'de düdük çaldı.

10 KASIM - PFDK, Zorbay Küçük'ten idari tedbiri kaldırdı.

11 KASIM - TFF, Yeditepe Üniversitesi ile Hakem Eğitimi protokolü imzaladı.

11 KASIM - Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte sekiz hakem tutuklandı.

11 KASIM - Toplam 1.024 futbolcu, PFDK'ya sevk edildi.

12 KASIM - PFDK, Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’ndan idari tedbiri kaldırdı.

13 KASIM - PFDK, futbolculara 45 gün ile 9 ay arası verdiği cezaları açıkladı.

22 KASIM - Tahkim Kurulu, 67 hakemin cezasını onadı.

24 KASIM - TFF Başkanı basın toplantısında, "Zarar görecek kulüpler var. Yasa dışı bahisten yurtdışına çıkan para 52 milyar dolar" dedi.

1 ARALIK - F.Bahçe-G.Saray derbisini yöneten Yasin Kol, üç gün sonra Eyüpspor-Kayserispor maçının tebligatını aldı.

2 ARALIK - Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu, derbinin hakemi için Riva'da TFF yönetimi ile görüştü.

5 ARALIK - Zorbay Küçük, Murat Sancak, Metin Korkmaz, Ahmet Çakar, Mert Hakan, Metehan dâhil 46 kişi için gözaltı kararı alındı.

6 ARALIK - "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar, döner dönmez herkesle hesaplaşacağım" (TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu)

8 ARALIK - Eksilen kadrolara takviye için alınan Amatör Statü'deki 197 futbolcu, 57. maddeden PFDK'ya sevk edildi.

8 ARALIK - Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı dâhil 20 kişi tutuklandı. Zorbay Küçük dâhil dokuz kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 ARALIK - 27 futbolcu ve 22 klasman hakemi daha PFDK'ya sevk edildi. (Üst Klasman hakemleri Furkan Aksuoğlu, Fevzi Erdem Albaş ve Deniz Caner Özaral dâhil.)

25 ARALIK - Aytekin Durmaz ve Sabit Hacıömeroğlu'nun dâhil olduğu beşi "Üst Klasman" olmak üzere toplam 30 gözlemci bahisten PFDK'ya sevk edildi.

26 ARALIK - Erden Timur ve 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 gözaltı kararı açıklandı.

26 ARALIK - Ali Palabıyık'ın da aralarında olduğu dokuz eski hakem bahisten PFDK'ya sevk edildi.

27 ARALIK - ABD'de bulunan Ali Palabıyık bahis iddiasını şiddetle reddederek, avukatı vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

31 ARALIK - FIFA listesinden Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük çıktı, yerlerine Cihan Aydın ve Ozan Ergün girdi.