Mustafa’nın golü herkesi kurtardı!

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal
Türkiye Gazetesi
Mustafa’nın golü herkesi kurtardı!
Üstünüzdeki Trabzonspor ve Göztepe puan kaybetmişti!

Başakşehir maçının önemi bir kat daha artmış; lig üçüncülüğü için bir fırsat doğmuştu.

Beşiktaş için yeni transferler ve bu isimleri onaylayanlar için de bir test maçıydı. Şans Beşiktaş’ın yanındaydı.
Başakşehir, Beşiktaş’a nazaran çok daha fazla bir arada oynamış bir ekipti. Nuri Şahin’le oyun ve oyuncu istikrarını bulmuşlardı.

Başakşehir direklere takıldı

Henüz Fayzullayev’in 4. dakikadaki çok estetik şutunun üst direkte patlaması, Shomurodov ve Kemen’in şutlarını Ersin’in çıkarması büyük şanstı.

İlk yarı; Başakşehir’in kontrolünde geçti. İstediklerini yapan taraftı.11

Selke’nin golü bu baskının bir sonucuydu. Ersin ve Djalo’nun ikramıydı.

Ancak Opoku’nun kaptırdığı topta gelen gol de, Hyun-Gyu Oh’un arzu ve isteğinin yanı sıra yeteneğinin bir ürünüydü.

Nuri Şahin’in takımı daha derli toplu, ne yaptığını bilen taraftı. Direklere ve Ersin’e takıldılar.

Orkun-Oh reaksiyonu

Skor bir tarafa! Beşiktaş beklenenden uzaktı. Pres yapmıyor, baskı yapmıyor! Rakibi hataya zorlayacak bir temposu yoktu.

Hyun-Gyu Oh ve Orkun dışında mağlubiyete reaksiyon gösteren oyuncu yok!

Maç; uzatmalarda gitti, geldi! Beşiktaş’ın oldu.

EL TOURE: Çok etkisiz kaldı, zaten sakatlandı ve çıktı.

CERNY: Topla çok buluşuyor. Herkes heyecanlanıyor. Netice yok!

ERSİN: Hatası kadar, çok kritik kurtarışları vardı. Pek formayı vereceğe benzemiyor. Belki maçı çeviren adamdı.

Maçın adamı: Ersin Destanoğlu

