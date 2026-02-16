Türkiye'nin, 2 bin km menzilli CENK füzesi 'güç gösterisi' diye yorumlandı. Menzile giren İsrail'de panik başladı. NATO'nun Almanya'daki tatbikatında TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB3 ise yerli mühimmatla hedefleri imha etti. Somali'deki sondaj çalışmaları ve terörle mücadele için bu ülkeye giden F-16'lar da Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdı.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Ana vatandan 6 bin 500 kilometre ötedeki Baltık Denizi’nde 2 bin Mehmetçik, NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında boy gösterirken, dünyanın gözü önünde sahneye Türk SİHA’ları çıktı. Tatbikatın deniz safhasında, TCG ANADOLU’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten otonom havalanma kabiliyeti ve atış gücüyle bir kez daha rüştünü ispatladı.

Bayraktar TB3, belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. TB3 SİHA TCG ANADOLU’ya güvenli bir şekilde iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamladı. TCG ANADOLU gemisinde hâlihazırda üç adet Bayraktar TB3 SİHA görev yaparken, bu platformların Baltık Denizi gibi zorlu bir coğrafyada sergilediği performans NATO müttefikleri tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

İKİ GÜN DAHA GÖKYÜZÜNDE

Kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yaparak operasyon icra edebilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3’ün bu faaliyeti, yurt dışındaki bir harekât alanında sergilediği ilk operasyonel gösterim olması sebebiyle stratejik bir önem taşıyor. Tatbikatın yarın ve çarşamba günündeki safhasında ise iki adet Bayraktar TB3 SİHA, gökyüzündeki yerini bir kez daha alacak.

TB3’ler, TCG ANADOLU’dan arka arkaya kalkış yaparak koordineli bir harekât icra edecek. Bu safhada bir Bayraktar TB3 ile ikili salvo MAM-L atışı yapılırken, diğer Bayraktar TB3 platformunun ise tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatı ile atış gerçekleştirmesi hedefleniyor.

İSRAİL 'CENK'TEN KORKUYOR

Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısı İsrail’de paniğe sebep oluyor. İsrail merkezli Natziv haber sitesi, Ankara’nın 2 bin kilometre menzilli “Cenk” füze programını mercek altına aldı.

Tel Aviv dâhil İsrail topraklarının tamamının menzil içinde kaldığı belirtilen analizde, Ankara’nın artan caydırıcılık kapasitesinin bölgesel dengelere etkisine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı’dan silah tedarikine bağımlılığı azaltma yönündeki politikasına vurgu yapan Natziv, Türkiye’nin özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgesel mücadelenin arka planında Orta Doğu’da daha etkili bir aktör olmayı hedeflediği kaydedildi.

CENK’in bu stratejik çerçevede geliştirildiği belirtildi. Yerli savunma sanayi şirketlerinin projedeki rolüne de değinilen haberde, başta Roketsan ve ASELSAN olmak üzere birçok firmanın aktif görev aldığı dile getirildi.

F-16'LAR DA RAHATSIZ ETTİ

Somali'deki sondaj çalışmaları ve terörle mücadele için bu ülkeye giden F-16 savaş uçaklarımız İsrail'de tedirginliğe sebep oldu. İsrailli güvenlik analisti Shay Gal, "F-16, Batı kontrolünün bir sembolüydü. Bu önerme Mogadişu'da çöktü. Türkiye 'terörle mücadele' adı altında Amerikan menşeli F-16'ları Somali'de uçurdu" dedi.

