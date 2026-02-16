Cumhuriyet tarihindeki en acı olaylar arasında yer alan Boraltan Köprüsü Katliamı ya da Boraltan Faciası’na bizzat şahitlik etmiş olan Bekir Doğan, 108 yaşında hayatını kaybetti.

Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilen Doğan, vahim olayı gören hayattaki son kişiydi. Daha önce verdiği mülakatta, Gaziantep’te köyde yaşadığı dönemde, 1944’te çocuk yaşta askere alındığını ve emir üzerine Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü’ne götürüldüğünü belirten Doğan, yaşanan katliamı şu sözlerle anlatmıştı: “15-17 yaşlarında delikanlılar feryat, figan ediyor. Sizde insaf yok mu? Biz Türk’üz. Size geldik. Bizi niye siz öldürmüyorsunuz da teslim ediyorsunuz diye bağırıyorlar. Üsteğmenim dayanamadı, geri getirelim diye telgrafla üst makamlara müracaat etti. Teslim edin emri gelince adam beynine tabancayı dayadı, intihar etti. O anı yaşayan bir insan olarak kendimden utanıyorum.”

ERDOĞAN’A DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 sene önce AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda yapmış olduğu konuşma sırasında mülteci sorununa değinmiş ve “Mültecileri Boraltan Köprüsü’ndeki gibi bırakmayız” ifadelerini kullanmıştı. Doğan da “Boraltan Faciası’nı yaşamış bir insan olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ediyorum” demişti.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KANLI KARA LEKESİ!

Cumhuriyet tarihinin kara lekesi olarak tarihe geçen Boraltan Köprüsü Katliamı, ülkemize sığınan Azerbaycan Türklerinin Sovyetlere iade edilmesi ve hemen orada kurşuna dizilmeleridir. 1945 yılında Türkiye’nin iltica edenlerden Türk asıllı olanları vatandaşlığa alma kararından sonra SSCB sınır karakolunda görevli 195 Azerbaycanlı Sovyet askeri Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü’nü geçerek Türkiye’ye sığındı. Ancak SSCB bu askerlerin iadesini istedi. İnönü hükûmetinin talimatıyla 195 Türk SSCB’ye iade edildi. Sovyetler iade edilenleri Boraltan Köprüsü üzerinde kurşuna dizdi. Katliama şahit olan Türk karakol komutanı intihar etti. İhanet gibi olay için türkü de yakıldı: “Yuğsan Aras suyuyla çıkmaz yüzün karası!’’



