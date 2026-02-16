Merve Koç, kanseri yendiği hasta yatağında bir yandan da üniversiteye hazırlanıp doktor oldu, tıp fakültesini de birincilikle bitirdi.

Küçük yaşta yakalandığı yumuşak doku kanserini başarılı bir tedavi sürecinin ardından yenen Merve Koç, şimdi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümünde pratisyen hekimlik yapıyor.

Hastalığı Prof. Dr. Rejin Kebudi’nin gözetiminde, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle atlatan 25 yaşındaki Dr. Merve Koç, kolunda tesadüfen küçük bir şişliğin fark edilmesiyle hastalığın anlaşıldığını dile getirdi. Dr. Koç “15-20 gün içinde kolumdaki şişlik 2-3 katına çıktı. Tetkikler, tahliller sonucunda yumuşak doku tümörü denilen kanser teşhisi konuldu” dedi.

Koç, tümörün ameliyatla alındığını, radyoterapi ve kemoterapi gördüğünü de belirtti.

Kanserle savaşırken tıbbı kazandı! Çocuk hastalara moral oluyor

GEÇİCİ BİR SÜREÇ OLDUĞUNU BİLİYORDUM

Tedavisi sırasında eğitimine hiç ara vermediğini aktaran Koç “Burada pes etmemek de önemli. Her şeyi direkt bırakabilirdim; ama sonuçta bu geçici bir süreç. Bunu bilerek yoluma devam ettim. Hastanede de soru çözdüm” diye konuştu.

Tedavisinin ardından takipleri sürerken üniversiteye hazırlandığını ifade eden Dr. Merve Koç “Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu kazandım. Fakülteyi birincilikle bitirdim. Çocuklarla konuşmayı, hayatlarına dokunmayı çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Kendisi ile aynı süreci paylaşan çocuklara da seslenen Dr. Merve Koç “Asla yalnız değilsiniz. Nasıl ki iyi günler geride kalıyorsa kötü günler de geçecek, bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan bunların geçeceğini ve yalnız olmadığınızı bilmek” dedi.

