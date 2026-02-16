Beykoz Riva Caddesi’nde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Beykoz Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarına savruldu.

ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlar içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun mesai harcadı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALI

Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.



Kaza sonrası bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza mahallinde detaylı delil toplama çalışması yürüttü. Ekiplerin incelemeleri sırasında Beykoz Riva Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası