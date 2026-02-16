Ankara’da bir köy kahvehanesine pompalı tüfekle giren şahıs, gerin anlara sebep oldu. Çıkan arbedede silah kazara ateş aldı, şans eseri yaralanan olmadı. Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan köy kahvehanesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde pompalı tüfekle kahvehaneye giren bir şahıs bağırmaya başladı.

SİLAHLI ADAMA ELLE MÜDAHALE ETTİLER

O sırada içeride bulunan bir kişi, şahsa müdahale ederek pompalı tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında tüfek kazara ateş aldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kahvehanede bulunanlar, şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olay yerine ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası