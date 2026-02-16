İhlas Haber Ajansı
Alkollü bisikletli yere düşünce yakayı ele verdi! 11 bin 629 lira ceza yedi
Bursa’da bisikletten düşerek yaralanan 71 yaşındaki sürücünün 1,93 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanede tedavi edilen sürücüye alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından para cezası uygulandı.
Olay İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halinde olan Remzi G. (71), dengesini kaybedip düştü. Yaralı adamı görenler yetkililere haber verdi, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın yapılan kontrolde 1,93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından ifadeye vermeye gitti.
11 BİN 629 LİRA CEZA YEDİ
Remzi G'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 lira cezai işlem uygulandı.
