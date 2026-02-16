Özgü Namal, Berlin Film Festivali’nde, ‘Sarı Zarflar’ film üzerinden Türkiye’yi kötülemek isteyen muhabire fırsat vermedi. Muhabirin “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?” sorusuna Namal “Türkiye’de çekilemeyecek bir film değil. Almanya’da çekilmesi tercih edilmiş. Zorunluluk yok.” ifadelerini kullandı. Sevilen oyuncunun bu sözleri ile Türkiye’ye tavır bekleyenlere karşı dik duruş sergilemesi herkesin takdirini topladı.

Berlinale olarak da anılan Berlin Film Festivali'nde yarışan “Sarı Zarflar” ana yarışma kategorisinde dünya prömiyerini yaptı. Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı, Altın Ayı için yarışan filmin ekibi gösterim öncesinde düzenlenen basın toplantısında uluslararası medya temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Berlin'de oyuna gelmedi! Özgü Namal’dan Türkiye duruşu

“EN İYİ OYUNCU” DALINDA ADAY

Özgü Namal, daha önce Öğretmenler Odası filmiyle Oscar adaylığı kazanan İlker Çatak’ın yönettiği Sarı Zarflar ile 76. Berlin Film Festivali’nde “En İyi Oyuncu” dalında aday gösterildi.

Berlin’in Ankara’yı, Hamburg’un ise İstanbul’u temsil ettiği filme dair bir muhabir Özgü Namal'a “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz performansınız değişir miydi?” şeklinde soru yöneltti.

VERDİĞİ CEVAP İLE TAKDİR TOPLADI

Namal, bunun yönetmene ait bir tercih olduğunu ve performansını değiştirmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bu projeyi Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Performans açısından büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ancak İlker’in Almanya’ya hâkimiyeti, buradaki enerjiyi ve ambiyansı çok iyi hissetmesi mutlaka kamera önüne yansımıştır. Ben Alman ve Türk sinemasının bir arada olmasından büyük mutluluk duyuyorum.”

