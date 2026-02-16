Altın fiyatlarında son dakika! 16 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.020 TL ve ons altın fiyatı 4.995 dolardan haftaya başlıyor. İlk işlemlerde geçen haftaya göre gerileme yaşanırken, Ekonomist Tuncay Turşucu; 30 Ocak’taki düşüşün etkilerinin devam ettiğini belirterek “Mevcut altın pozisyonumu korurdum. Yeni bir pozisyon için ise acele etmezdim” dedi. Ahlatçı Yatırım ise “5.140 dolar direnci aşılmadan yukarı hareket zor” analizinde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %1,57 primle 5.042 dolardan kapanış yapan altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı.

Haftanın ilk işlemlerinde ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.995 dolara yakın seviyelerden fiyatlanıyor. Onsta, 5.000 dolara yakın konumlanma çabasının devam ettiği görülüyor.

16 ŞUBAT 2026 ALTIN

İçi piyasada ise 16 Şubat 2025 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 7.020 TL’den güne başlıyor. Spot gram fiyatında ise 7.000 TL üzerinde tutunma gayreti öne çıkıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.340 TL ve çeyrek altın satış fiyatı ise 11.950 TL’den gerçekleşiyor.

Spot ve fiziki piyasa arasında 1 kilo altında 7 bin dolara yakın makas devam ediyor.

ABD TÜFE DÜŞÜK GELDİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, FED’in faiz politikasını da yakından ilgilendiren ABD enflasyonu ocak ayında 0,3 ve yıllık bazda 2,4 olarak gerçekleşti. Her iki veri için tahminler 0,3 ve 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Beklenti altında kalan enflasyonun ardından FED’den faiz indirimi beklentileri de yükseldi.

Verinin açıklandığı cuma günü işlemlerinde ons fiyatında %2,45’lik prim dikkat çekmişti. Dolar faizinde yaşanabilecek düşüşler, altını elde tutmanın maliyetini de azaltarak sarı metale destek olmuştu. Cuma günkü sert yükselişin ardından yeni hafta kâr satışları ile başladı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ahlatçı Yatırım tarafından paylaşılan haftalık raporda, ons altının yükseliş kanalı içerisinde kalmaya devam ettiği, rekor seviyeden gelen kâr satışlarının ardından tepki alımlarının da 0,618 Fibonacci seviyesine kadar uzandığı hatırlatılarak, “Nitekim burada da fiyat 5.140 dolar seviyesine denk geldi. Bu bölgeden yeniden kâr satışlarının devreye girdiğini görüyoruz. Bu seviye aşılmadan yukarı hareketin ivme kazanması zor” ifadelerine yer verildi.

50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Ons fiyatında başka bir teknik gösterge olan 50 günlük ortalama ise 4.700 dolara yakın seviyelerde bulunuyor. Muhtemel geri çekilmelerde ilk referans noktanın burası olacağını aktaran da Ahlatçı Yatırım’ın raporunda, “50 günlük ortalama altında günlük kapanış görmediğimiz sürece ana trendin bozulduğunu düşünmüyoruz. Uzun süredir aşırı alım bölgesinde olan göstergelerin e artık soğuma evresine geçtiğini, yani yeni bir yükseliş için güç topladığını görüyoruz. Beklenti dışı bir şok yaşanmadığı sürece kısa vadede yatay-pozitif bir seyir ihtimali daha güçlü” görüşü paylaşıldı.

ALTINI ALINIR MI, SATILIR MI?

Ekonomist Tuncay Turşucu ise sarı metalin 30 Ocak tarihindeki büyük düşüşün etkilerini yaşamaya devam ettiğini belirterek, “Momentumda bir zayıflık var. Ancak bu, altını yatay seyirde tutuyor. Dolar endeksi de 95-98 arasında dalgalanıyor. Ons altın için 5.600 dolar seviyesini bir süre zirve olarak izleyeceğiz. Aşağıda ise 50 günlük ortalama destek olacaktır” değerlendirmesinde bulunarak, mevcut altın pozisyonlarının korunabileceğini ancak yeni bir pozisyon için ise acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

