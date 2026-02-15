Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Haftanın 6 günü 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren lokantada 4 çeşit yemek 75 TL'ye satılıyor. Hizmetten son derece memnun olan vatandaşlar, belediye başkanına dua ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası, uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemekleriyle yediden yetmişe tüm vatandaşların buluşma noktası oldu.

4 çeşit yemek 75 TL Bir belediyeden daha Kent Lokantası

4 ÇEŞİT YEMEK 75 TL

oplu Taşıma Merkezi'nde yer alan Kent Lokantası'nda pazar günleri hariç haftanın altı günü 13.00-16.00 saatleri arasında birbirinden lezzetli yemekler, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 75 TL'den sunuluyor. Manyas ve ardından gelen talepler doğrultusunda ilçelerde de Kent Lokantalarının açılması planlanıyor. Askıda yemek uygulamasıyla toplumsal dayanışmayı güçlendiren Kent Lokantası'nda her gün binlerce vatandaş aynı sofrada buluşuyor.

4 çeşit yemek 75 TL Bir belediyeden daha Kent Lokantası

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

Kent Lokantası'nda fiyatların çok uygun olduğunu dile getiren Ahmet Kocatürk, "Yemekleri çok güzel. Ahmet Akın'ımıza helal olsun diyoruz. Bir çorba için lokantaya gittiğinde 120 lira veriyorsun, burada 75 liraya yemeğini yiyorsun. Onun için burası daha güzel" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ve lezzetli yemekleri çok uygun fiyatlarla alabildiğini söyleyen İbrahim İslem, "Açıldığı günden itibaren burada yemek yiyorum. Lokantalarda yemekler pahalı. Burada üç öğün yemek yiyoruz. Hizmet güzel. Yemekler güzel. Bütçemizin yettiği kadar burada yiyoruz. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum" sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

4 çeşit yemek 75 TL Bir belediyeden daha Kent Lokantası

ÖĞRENCİLER DE FAYDALANIYOR

Kent Lokantası'nda sağlıklı ve lezzetli yemekleri çok uygun fiyata yiyebildiğini belirten Efe Türeli, "Buraya yakın bir dershaneye gidiyorum. Öğrenciyim. Öğle vakitlerinde buraya gelip yemek yiyoruz. Bizim için de güzel oluyor. Hem uygun fiyatlı hem güzel yemekler çıkıyor" diyerek menü çeşitliliğini de beğendiğini dile getirdi.

Başkan Akın'ı bu hizmetlerden dolayı teşekkür eden İbrahim Korkmaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a buradan kucak dolusu selam gönderiyorum. Allah razı olsun. O var oldukça bu Balıkesir'e hizmet olacak" şeklinde konuştu.

Kent Lokantası'nda yemekleri çok beğendiğini dile getiren Canberk Fındıklı ise, "Burası fiyatlar açısından uygun. Sağlıklı, güvenli ve bol çeşitli. Bence hizmet de çok güzel. Bazı günlerde sebze yemeği, bazı günlerde et yemeği çıkıyor. Ahmet Başkan'ımıza böyle hizmetler yaptığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

4 çeşit yemek 75 TL Bir belediyeden daha Kent Lokantası

Haberle İlgili Daha Fazlası