Çin, İngiltere ve Kanada vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıdı.

Çin, Kovid-19 sonrası uluslararası seyahatleri canlandırmak için başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programını genişletti. Pekin yönetimi, İngiltere ve Kanada’yı da kapsama aldığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Kanada vatandaşları 17 Şubat’tan itibaren 30 günü aşmamak kaydıyla Çin’e vizesiz seyahat edebilecek.

VİZE MUAFİYETİNDE SÜRE 30 GÜNE ÇIKARILDI

Kovid-19 salgını sürecinde kesintiye uğrayan yurt dışı seyahatlerini yeniden canlandırmak isteyen Çin, 2023 yılında başlattığı programla birçok ülkeye kısa süreli vize muafiyeti tanımıştı.

Aralık 2023’te 6 ülke ile başlayan ve 15 günle sınırlı olan uygulamanın süresi 30 güne çıkarılmış, programa dahil edilen ülke sayısı 47’ye yükseltilmişti. Ayrıca 55 ülkenin vatandaşlarına 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

LİDERLER ZİYARETTE MUTABAKATA VARMIŞTI

Kanada Başbakanı Mark Carney ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen ay Çin’e gerçekleştirdikleri ayrı ziyaretlerde ülkelerinin programa dahil edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Yeni karar ile birlikte Çin’in vize muafiyeti programı daha da genişlemiş oldu. Uygulama 17 Şubat itibarıyla resmen başlayacak.

