Burdur'un Bucak ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde minibüsle otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Necati A. (58) idaresindeki 15 ADK 137 plakalı minibüs Bucak-Kocaaliler yolu Pamucak mevkisinde Mehmet Çelen (23) yönetimindeki 07 AOF 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da feci kaza: 2 kişi can verdi, 4 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Ceyda Çelen (23) hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile minibüsteki Ayşegül U, Ertuğrul E.D. ve Hacer Ö, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

