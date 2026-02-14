Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor'u 3 golle mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, mücadele sonrası konuştu.

"BAZI SIKINTILAR YAŞADIK AMA KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Zorlu bir atmosferde önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Tedesco, "Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım, çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

"MAÇIN YILDIZI MERT MÜLDÜR"

Milli futbolcu Mert Müldür'ün performansına vurgu yapan Tedesco, "Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce kendisi için durum farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını alırsınız. O da bu anlamda bir örnek." dedi.

"TAKIMIN İNANCI SAHADA GÖZÜKTÜ"

Takımının inancının sahada gözüktüğünü belirten Domenico Tedesco, "Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şuta 1-0 geriye düştük. Geri dönmek her zaman zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak." şeklinde konuştu.

