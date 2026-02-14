Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ettikleri maçın ardından kısa bir açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

"BU GERGİNLİĞİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Müsabakanın ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Saran, "Ben, ekimiz ve takımımız, Trabzon'a indiğimiz andan itibaren çok güzel ağırlandı. Başta Trabzon halkı, sayın valimiz, emniyetimiz ve Başkan Ertuğrul Doğan bizi çok güzel ağırladı. Umudumuz, bundan sonra artık deplasmana taraftarlarımızın da gelmesi ve bu gerginliğin bitmesi. Çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." dedi.

