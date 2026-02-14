Son 24 saatte metrekareye 74 kilogram yağışın düştüğü Alanya’da sel ve taşkın kabusu yaşanıyor. Kritik sınırı aşan Dim Barajı'ndan kontrollü su salımı başlatılırken yüzlerce kişi tahliye edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi son zamanların en büyük afetini yaşıyor. Sağanak başta tarım arazileri olmak üzere pek çok yerde hasara neden oldu. Her dakika hasarın boyutu artmaya devam ederken Dim Barajı'ndaki kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler boşaltıldı.

Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti.

Debisi yükselen derede suya kapılmak üzere olan köpek, piknik işletmesi çalışanları tarafından çatıdan uzanılarak patilerinden yakalandı ve dikkatlice yukarı çekilerek kurtarıldı. Kurtarma anı başka biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.

BARAJ KOTU DOLMAK ÜZERE!

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü salım gerçekleştirildiği belirtildi.

Baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlar, anonslarla tahliye edildi. Barınma ihtiyacı bulunanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi."

314 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracının görevlendirildiği, 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 vatandaşın tahliye edildiği, 48 vatandaşın kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu kaydedildi.

ALANYA'DA 13 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışlar sonrası Küçükhasbahçe ve Büyükhasbahçe mahallelerinde 13 bina toprak kayması riski nedeniyle tahliye edildi.

Açıklamada, evlerdeki vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde ihtiyaçları karşılanarak, misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi.

24 SAATTE 74,4 KİLOGRAM YAĞIŞ

Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün saat 09.00'dan bugün 09.00'a kadar metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.

