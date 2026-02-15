Sosyal medya platformu X, yaptırımlar kapsamındaki İranlı yetkililere ait bazı hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı. Kararın, “Tech Transparency Project” raporunun ardından gelmesi dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X, İranlı üst düzey bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı. Adımın, platformun yaptırımlar altındaki isimlere ücretli “X Premium” hizmeti sunduğu iddiasını gündeme taşıyan Tech Transparency Project tarafından yayımlanan raporun ardından gelmesi dikkat çekti.

Mavi rozeti kaldırılan isimler arasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Yargı Erki Başkanı Gulamhuseyn Muhsini Ejei ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani yer aldı.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları, Amerikan şirketlerinin belirli kişi ve kurumlarla ticari faaliyet yürütmesini yasaklıyor. Söz konusu raporda, ücretli doğrulama hizmetinin yaptırımlar kapsamında değerlendirilebileceği öne sürülmüştü. X yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şirketin sahibi olan Amerikalı iş insanı Elon Musk, daha önce de platformun emoji koleksiyonunda yer alan İran bayrağının, monarşi yanlısı grupların kullandığı eski bayrak görseliyle değiştirilmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Son gelişme, sosyal medya platformlarının uluslararası yaptırımlar ve dijital hizmetler konusundaki sorumluluklarını bir kez daha tartışmaya açtı.

