İnternetin tamamen kesildiği ya da ciddi biçimde aksadığı afetler ve olağanüstü durumlarda iletişimin kopması en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkarken, bu probleme çözüm sunmayı hedefleyen önemli bir adım atıldı.

Haber Merkezi - İnternete ve merkezi sunuculara ihtiyaç duymayan dünyanın ilk mesajlaşma uygulaması Verum Messenger kullanıma açıldı.

Verum Messenger’ın temelinde, kullanıcıların cihazlarının doğrudan birbirine bağlandığı merkeziyetsiz bir eşler arası (peer-to-peer) mimari yer alıyor. Bu yapıda herhangi bir bulut servisi, SIM kart, GSM altyapısı ya da küresel internet ağı kullanılmıyor. İletişim ağı, uygulamayı kullanan cihazların birbirine bağlanmasıyla oluşuyor.

Verum Messenger, internetin olmadığı, kısıtlı olduğu veya tamamen kapatıldığı durumlarda bile; karada, denizde ve havada, günün her saatinde insanları birbirine bağlıyor. Yapılan açıklamada Verum Messenger’ın ayrıca acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlamayı hedeflediği ifade edildi.



