Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), kurum açma izni almadan farklı isimler altında yasadışı eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten yerlere karşı kapsamlı bir denetim süreci başlatacak.

Esma Altın / ANKARA - Özellikle son dönemde belediyeler tarafından açılan kreşler ve okul öncesi eğitim birimlerini odağına alan bakanlık, izinsiz faaliyet gösteren bütün gerçek ve tüzel kişilere yönelik yaptırımları sertleştiriyor.

Mevcut düzenlemelere göre belediyelerin okul öncesi çocuklara eğitim vermek maksadıyla birim açması yasak olmasına rağmen, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kreşleri olmak üzere pek çok yerin MEB’den izin almadan hizmet sunduğu tespit edildi.

Görevlendirilen izleme ve koordinasyon komisyonu; kitap kafe, etüt merkezi, eğitim koçluğu, ödev evi, matematik kulübü ve dil konuşma terapisi gibi adlarla faaliyet gösteren mekânları mercek altına alacak.

Kullanılan materyallerden verilen ilanlara kadar tüm detaylar incelenerek hizmetin bir eğitim faaliyeti olup olmadığı belirlenecek. İncelemeler sonucunda bakanlık onayı olmadan eğitim verdiği saptanan işletmelere brüt asgari ücretin 20 katı (660 bin 600 TL) idari para cezası kesilecek. Ruhsatsız yerler valilik tarafından kapatılacak. Ruhsatı olup da amacı dışında faaliyet yürüten yerlerin ise izinleri iptal edilecek.

