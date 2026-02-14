Bodrum’da boş araziye moloz döken şahıs, jandarma ve zabıta ekiplerinin sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişiye 50 bin TL ceza kesilirken, hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde boş bir araziye moloz döken E.B. adlı şahıs, jandarma ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Şahsın üç tekerlekli motosikletle Turgutreis Zeyyad Mandalinci Caddesi’ne gelerek çuvallar dolusu atık ve molozu boş araziye attığı belirtildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İlk kez atıkları döktükten sonra bölgeden ayrılan şahıs, kısa süre sonra tekrar geri gelerek ikinci kez aynı eylemi gerçekleştirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

50 BİN TL PARA CEZASI

Sosyal medya paylaşımları ve diğer kullanıcılarla yaptığı tartışmalar sayesinde şahsın kimliği ve adresi tespit edildi. E.B., jandarma tarafından gözaltına alınarak Turgutreis Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Burada şahsa 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden diğer kullanıcıları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Araziye dökülen moloz ve atıklar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

