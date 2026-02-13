Trafik cezaları yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 1000 lira, trafikte drift atanlara 90 bin lira, 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara 25 bin lira, "Dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Trafik Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelere göre diğer cezalar nasıl olacak? İşte 10 soruda yeni cezalar…

TEKLİF MECLİS'TEN GEÇTİ Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. CEZALAR ARTTI Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle kırmızı ışık ihlali yapan, drift ve makas atan, alkollü veya ehliyetsiz araç kullananlar için uygulanacak cezalar arttı. Trafik güvenliğinin artırılması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla hazırlanan yeni düzenleme ile birlikte neler değişecek? İşte 10 soruda yeni yeni düzenlemeler…

1-HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI NE? Yeni düzenlemeye göre hız sınırını aşanlara verilen cezalar şöyle olacak; Hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDAKİ AŞIMLAR Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

90 GÜN SÜRÜCÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

2- EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANLARA HANGİ CEZALAR VERİLECEK? Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek. Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara ise 40 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Öte yandan motorlu araçların sürülmesine izin veren işleten de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası kesilecek.

3- KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE NE KADAR CEZA ÖDENECEK? Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler 1000 lira ceza ödeyecekken, bu ihlalin 1 yıl içinde ikinci defa yapılması halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

4 – TRAFİKTE "DRİFT" ATMANIN "BEDELİ" NE OLACAK? Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirenler, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürenler, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını kara yolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

ANİ YÖN DEĞİŞİMİNE 140 BİN LİRA CEZA Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. MOTORDA AKROBATİK HAREKETLERE DE CEZA VAR Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

SERTİFİKA ZORUNLULUĞU Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

5- ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDA CEZA ARTTI Yapılan tespit sonucunda, 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltildi. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara ihlalin ikinci defa gerçekleşmesi halinde uygulanan idari para cezası 877 liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. UYUŞTURUCUDA SÜRÜCÜ BELGELERİ İPTAL Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığının ya da alkolün kandaki miktarının kolluk tarafından tespit edilmesi için ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin lira idari cezası verilecek ve sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınacak.

6- SALDIRI AMACIYLA ARAÇ TAKİBİNDE NE YAPILACAK? Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Bu gerekçeyle sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin ehliyetleri, psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

Trafik cezaları yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 1000 lira, trafikte drift atanlara 90 bin lira, 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara 25 bin lira, "Dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Trafik Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelere göre diğer cezalar nasıl olacak? İşte 10 soruda yeni cezalar…

9- ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA HANGİ KURALLAR VAR? Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında izinsiz, zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olay yerinden ayrılan sürücülerin sürücü belgesi, ilgili görevliler tarafından 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak. 10- "DUR" İKAZINA UYMAYANLARA HANGİ CEZA VERİLECEK? Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası