Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 17 yaşındaki Mustafa Şaşak, doğum günü kutlamasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta yaşandı.

SİLAHLA OYNARKEN AĞIR YARALANDI

İddiaya göre, gece nöbetinde olan 17 yaşındaki Mustafa Şaşak için arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak'ın doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından arkadaşlarının kısa süreliğine dışarı çıktığı sırada, kulübede bulunan bir silahla oynadığı ileri sürülen Şaşak, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan doktorların müdahalesine rağmen Şaşak kurtarılamadı. Şaşak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası