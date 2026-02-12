Renault ve Dacia, SUV dünyasında yerini sağlamlaştırmak için yeni bir hamle peşinde. Özellikle Stellantis modellerine rakip olması beklenen bir model iddiası geldi. Fransız basını “coupe-SUV” tarzında bir Duster üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Fransız basınında yer alan iddialar, Dacia’nın sevilen SUV modeli Duster için yeni bir gövde tipinin yolda olabileceğini ortaya koydu. “Coupe-SUV” formunda geliştirilmesi beklenen Duster Coupe’nin, daha sportif tasarımı ve hibrit motor seçenekleriyle özellikle Stellantis grubunun modellerine rakip olması hedefleniyor. Modelin teknik altyapısında ise mevcut Duster’da kullanılan CMF-B platformunun yer alabileceği belirtiliyor.

SPORTİF TASARIM, HİBRİT MOTOR VE YENİ REKABET HEDEFİ

Stellantis gibi rakip markaların “coupe-SUV” tarzına yönelmesiyle Renault da bu trendi değerlendirmeye karar vermiş gibi. Ortaya çıkan yeni konsept ise Duster Coupe.

Fransız Auto-Moto’nun haberine göre, Duster Coupe,sportif bir gövde formuyla gelebilir. Markanın bu tasarımla hedefi BMW X4 ve Audi Q3 Sportback gibi üst segment değil.

Dinamik silüetini geliştirmek için eğimli bir tavan çizgisine sahip bir coupe versiyonunun yakın gelecekte piyasaya sürülmesi planlanıyor ve bu modelle, Stellantis’in modellerine rakip olmayı hedefliyor.

Yeni Duster Coupe’nin mevcut Duster’da da kullanılan CMF-B platformunu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

100 beygir güç üreten 1.0 ve 160 beygir güç üreten 1.3 litrelik turbo benzinli motorlarla birlikte, 160 beygirlik hibrit sistem ürün gamında bekleniyor.

