2026 model yakıt cimrileri! İşte en az tüketen sıfır otomobiller
ÖMER FARUK BİNGÖL — Otomobil severler için yakıt tüketimi en önemli kriterler arasında yer almaya devam ederken; bu yılın ilk ayında “hibrit” ve “elektrikli” araç tercihleri, “benzinli” satışları geride bıraktı.
Türkiye’de 2026 yılında satışa sunulan araçlara bakıldığında da en düşük yakıt tasarrufu sunan otomobillerde “hibrit” ve “elektrikli” modeller öne çıkıyor.
Otomobil severlerin araç alırken dikkat ettikleri en önemli özelliklerden biri de yakıt tasarrufu… Türkiye’de hibrit ve elektrikli araç satışları hızla artarken, bu araçların tercih edilmesinde en büyük faktör “yakıt tasarrufu” olarak öne çıkıyor.
Bu yılın ilk ayında da 61 bin 55 adet otomobil satışı gerçekleşirken, bu araçların 26 bin 617 adedi “benzinli” oldu. “Hibrit” satışları 18 bin 774 adet ve “elektrikli” satışları 11 bin 304 adet olarak gerçekleşti. Hibrit ve elektrikli araç satışlarının toplamı, benzinli satışlarını geride bıraktı.
NEDEN HİBRİT?
Hibrit motorlar, özellikle şehir içi kullanımda içten yanmalı motorlara göre çok daha verimli tüketim sonuçları sunuyor. Bu araçlar, kendi kendini şarj edebilen sistemleri ile elektrik motorunu da sıklıkla kullanarak yakıt tüketimini minimize ediyorlar.
EN AZ TÜKETEN OTOMOBİLLER
Hibritte ilk 5 model şöyle sıralanıyor:
1-Toyota Yaris Hybrid: 3,8 lt-4,1/100 km
2-Toyota Corolla Hybrid: 3,8-4,1 lt/100 km
3-Toyota Corolla Cross Hybrid: 4,0 lt/100 km
4-Honda Jazz e HEV: 3,9-4,4 lt/100 km
5-Renault Clio E-Tech Full Hybrid: 4,1-4,3 lt/100 km
EN AZ TÜKETEN ‘ELEKTRİKLİ’ MODELLER
1-Tesla Model Y Arkadan Çekiş: 13,8-14,2 kWh/100 km
2-Hyundai IONIQ 6 Sedan: 13,9-14,3 kWh/100 km
3-Peugeot e-208: 14,0-14,5 kWh/100 km
4-Opel Corsa E: 14,8-15,8 kWh/100 km
5-BYD Dolphin Hatchback: 15.8 kWh/100 km
TASARRUFLU SÜRÜŞ İÇİN…
Uzmanlar, yakıt tüketiminin sadece aracın motoruyla ilgili olmadığını, sürücülerin de dikkat edeceği bazı tedbirlerle tüketimin azalabileceğini ifade ediyor.
Özellikle trafiksiz yollarda sabit hızla gitmek, yakıt tasarrufunu artırıyor.
Araç devrini düşük tutmak da bir başka tedbir olarak öne çıkıyor.
Öte yandan araç bakımı da oldukça önemli… Özellikle yağ değişimi, hava filtresi temizliği ve motor bakımının, yakıt verimliliğini artırdığı biliniyor.
Bu arada klima kullanımı da yakıt tüketimi üzerinde doğrudan etkili… Verimli ve sadece ihtiyaç halinde kullanım, yakıt tüketimini pozitif etkiliyor.