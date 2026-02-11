Türkiye’de 2026 yılında satışa sunulan araçlara bakıldığında da en düşük yakıt tasarrufu sunan otomobillerde “hibrit” ve “elektrikli” modeller öne çıkıyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL — Otomobil severler için yakıt tüketimi en önemli kriterler arasında yer almaya devam ederken; bu yılın ilk ayında “ hibrit ” ve “ elektrikli ” araç tercihleri, “ benzinli ” satışları geride bıraktı.

Otomobil severlerin araç alırken dikkat ettikleri en önemli özelliklerden biri de yakıt tasarrufu… Türkiye’de hibrit ve elektrikli araç satışları hızla artarken, bu araçların tercih edilmesinde en büyük faktör “yakıt tasarrufu” olarak öne çıkıyor.

Bu yılın ilk ayında da 61 bin 55 adet otomobil satışı gerçekleşirken, bu araçların 26 bin 617 adedi “benzinli” oldu. “Hibrit” satışları 18 bin 774 adet ve “elektrikli” satışları 11 bin 304 adet olarak gerçekleşti. Hibrit ve elektrikli araç satışlarının toplamı, benzinli satışlarını geride bıraktı.