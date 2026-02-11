Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Erdoğan'ın isteğini yerine getirdi! AK Parti toplantısında duygusal anlar
Kıyafeti üzerinden İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın hakaretine uğrayan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na, Eskişehirli 100 kadın ile birlikte davet etmişti. Davete icabet eden Güneş, AK Parti Grup Toplantısı'na gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturdu. Salondaki Eskişehirli AK Partili kadınlar da Akgün'e beyaz başörtüsü takarak destek verdi. Kendisine verilen destekten etkilenen Akgün, gözyaşlarına boğuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıyafeti üzerinden hakarete uğrayan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün, AK Parti Grup Toplantısı'na Eskişehirli 100 kadın ile birlikte katılmasını ve beyaz giyinmesini istedi. Akgün, Erdoğan'ın davetine icabet ederek Ankara'ya geldi.
ERDOĞAN'IN YANINA OTURDU
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturdu.
BEYAZ BAŞÖRTÜLERİYLE AKGÜN'E DESTEK VERDİLER
Akgün ve beraberinde gelen Eskişehirli kadınlar da, beyaz başörtüleriyle salonda bulunarak Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek verdi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Salonda kendisine verilen destek sebebiyle duygusal anlar yaşayan Akgün, gözyaşlarına boğuldu. O anlarda ise kameralar kayıttaydı.
TELEFONLA ARAYIP DESTEK VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti sebebiyle hedef aldığı Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek çıkmıştı. MYK toplantısında Akgün'ü telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik yöneltilen skandal ifadelerden dolayı üzüntülerini dile getirmişti.
Cumhurbaşkanı şunları söylemişti:
"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."