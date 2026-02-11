Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıyafeti üzerinden hakarete uğrayan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün, AK Parti Grup Toplantısı'na Eskişehirli 100 kadın ile birlikte katılmasını ve beyaz giyinmesini istedi. Akgün, Erdoğan'ın davetine icabet ederek Ankara'ya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturdu.

Akgün ve beraberinde gelen Eskişehirli kadınlar da, beyaz başörtüleriyle salonda bulunarak Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek verdi.

Salonda kendisine verilen destek sebebiyle duygusal anlar yaşayan Akgün, gözyaşlarına boğuldu. O anlarda ise kameralar kayıttaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti sebebiyle hedef aldığı Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek çıkmıştı. MYK toplantısında Akgün'ü telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik yöneltilen skandal ifadelerden dolayı üzüntülerini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı şunları söylemişti:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."