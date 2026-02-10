İspanya’nın kuzeyinde küçük bir nehir, yüzyıllardır akan altınla dünyayı şaşkına çeviriyor. Asturias bölgesindeki Nalvegas Nehri’nde suyla birlikte gerçek altın parçacıkları sürüklenirken, köy hem jeologların hem turistlerin odağına girdi.



SULARINDA ALTIN AKAN NEHİR: NALVEGAS İspanya’nın Asturias bölgesinde yer alan Nalvegas Nehri, parlak nehir yataklarıyla biliniyor. Dağlardan süzülen suların içinde gerçek altın parçacıkları bulunuyor. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı küçük Nalvegas köyü, bu doğal zenginlikle dünya çapında ilgi görüyor.

ALTININ KAYNAĞI MİLYONLARCA YIL ÖNCESİNE UZANIYOR Bölgede yapılan jeolojik çalışmalar, altının kaynağının milyonlarca yıl önceye dayandığını göstermekte. Kuvars bakımından zengin kayalar, eski volkanik hareketlerle çatladı. Bu çatlaklardan sızan sıcak sıvılar soğudu ve ince altın damarları bıraktı. Uzun yıllar süren erozyon, altını serbest bırakarak nehir yatağına taşıdı.

ROMA DÖNEMİNDEN KALAN MİRAS Nalveg as Nehri’nde altın arayışı yeni değil. Roma İmparatorluğu döneminde, M.S. 1. yüzyılda bu sularda altın yıkandığı biliniyor. Roma madencileri, elde edilen altınları imparatorluk projeleri için bölgeden taşıdı. Bu tarihsel miras, köyde hala canlı tutuluyor.



ALTIN YIKAMA ŞAMPİYONASIYLA GELEN İLGİ Her yıl ağustos ayında Nalvegas’ta Ulusal Altın Yıkama Şampiyonası düzenleniyor. Yarışmacılar, kum kovalarına gizlenmiş altın parçacıklarını bulmak için mücadele ediyor. Etkinlik, hem yerel halkı hem de turistleri bir araya getiriyor ve köy ekonomisine katkı sağlıyor.



TONLARCA ALTIN İHTİMALİ KONUŞULUYOR Uzmanların değerlendirmelerine göre, nehir yatağında hala yüksek miktarda altın var. Kesin analiz sonuçları beklenirken, nehir yatağında "tonlarca" altın olabileceği ihtimali gündemde yerini koruyor.

ZİYARETÇİLER ALTINA DOKUNUYOR Nalveg as’a ulaşım Oviedo’dan yaklaşık iki saat sürüyor. Kısa bir orman yürüyüşünün ardından ziyaretçiler nehir kenarına ulaşıyor. Gelenlere bir tava veriliyor ve eski bir yöntemle altın yıkama deneyimi sunuluyor. Eğ, çevir, parıldat… Yüzyıllardır insanları büyüleyen altın, hâlâ aynı heyecanı yaşatıyor.

