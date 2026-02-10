Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalanan yolcu uçağı havada meydana gelen sorunun ardından Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı. 55 kişiyi taşıyan uçağın havada bir kanadının koptuğu bildirildi. Korku dolu anlara neden olan olayda can kaybı yaşanmadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun bildirdi.

Yolcu uçağı okyanusa acil iniş yaptı! Kanatlarından biri koptu

HİNT OKYNASUNA İNİŞ YAPTI

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) yapılan açıklamaya göre havalimanına dönmeye çalışan yolcu uçağı, Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı.

CAN KAYBI YOK

Uçağın kanatlarından birinin koptuğu görüldü. AUSSOM ve Birleşmiş Milletler Somali Destek Ofisi (UNSOS) ekipleri de dahil olmak üzere acil müdahale ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yolcular uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

