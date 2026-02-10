Bursa’nın kalbindeki Koza Han’da masa ve sandalyeler kaldırılınca ortalık gerildi. Karara itiraz eden bazı esnaflar ile ekipler karşı karşıya geldi. Çevik kuvvet eşliğinde yapılan müdahalenin ardından tarihi hanın avlusu tamamen boşaltıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Hanlar Bölgesi’nin simge yapılarından Koza Han’da, avludaki masa ve sandalyelerin kaldırılması tartışmaları beraberinde getirdi.

Osmangazi’deki tarihi handa bazı işletmecilerin karara karşı çıkması üzerine gergin anlar yaşandı. Tartışmaların büyümesiyle birlikte avlu, çevik kuvvet polisinin de eşliğinde boşaltıldı.

UNESCO mirası Koza Han'da yeni dönem! Avlu, çevik kuvvet eşliğinde boşaltıldı

"BU YIL DÜZENLEME YAPILMADI"

Koza Han’ın avlusunda oturma düzenine ilişkin hayata geçirilen yeni uygulama, esnaf arasında görüş ayrılığına neden oldu.

Karara uymak istemeyen bazı işletmeler masa ve sandalyelerini kaldırmayınca yetkililerle karşı karşıya geldi. İşletmeciler, önceki yıllarda işgaliye bedeli ödediklerini ancak 2026 yılı için yeni bir düzenleme yapılmadığını, bu gerekçeyle yapılan müdahaleye itiraz ettiklerini dile getirdi.

KOZA HAN AVLUSU TAMAMEN BOŞALTILDI

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve kaymakamlık temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler zaman zaman tansiyonun yükselmesine sahne oldu. Zabıta ve belediye ekipleri, hanın arka bölümünde bulunan masa ve sandalyeleri toplarken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yapılan çalışmaların ardından Koza Han’ın avlusu tamamen boş bırakıldı.

Yetkililer, uygulamanın tarihi yapının korunması ve özgün dokunun zarar görmemesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtirken, konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

