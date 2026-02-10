Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen 63 yaşındaki Teknik Direktör Jose Mourinho için ülkesi Portekiz'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz Milli Takımı için Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya teklif götürüleceği iddia edildi.

KUPANIN ARDINDAN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

ESPN'in haberine göre; Portekiz Milli Takımı için tecrübeli teknik direktöre teklif götürülecek. Haberde, Roberto Martinez'in Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesinin sona ereceği, Mourinho'nun bu teklifi kabul etmesi halinde takımın başına geçeceği yazıldı.

Öte yandan Benfica'nın ise Jose Mourinho'dan boşalan koltuğu Ruben Amorim'le dolduracağı belirtildi.

Jose Mourinho

"PORTEKİZ’İ ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Mourinho geçmişte yaptığı açıklamada, "Portekiz milli takımını çalıştırmak bir hayalim ama bugünün Mourinho’su için değil. Kariyerim bitmeden Portekiz’i çalıştırmak istiyorum ama daha vaktim var. O fırsat gelir mi, göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BENFICA'DA 2 PUAN ORTALAMASI

Bu sezon Benfica başında 30 maç yöneten Mourinho, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.

