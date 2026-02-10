Pazar günü kısa süreli bahar havası yaşanacak. Bursa, Samsun ve Trabzon 20 derecenin üzerine çıkarken İstanbul 18, Ankara 19 dereceyi görecek. Ancak Meteoroloji, önümüzdeki 4 gün için kuvvetli yağış ve sel riskine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yarın Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.

KARIN ETKİLİ OLACAĞI İLLER

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak.

Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya’nın doğusu ve Artvin’in iç kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

YALANCI BAHAR YOLDA!

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ ve kar erimesine bağlı risklere karşı uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, ülke genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan 4 günlük yağışlı havanın ardından pazar günü yurt genelinde 'bahar' sıcaklıklarının etkili olması bekleniyor.

