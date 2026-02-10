Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 21. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Samsunspor - Trabzonspor, Beşiktaş - Alanyaspor, Fenerbahçe - Gençlerbirliği ve Gaziantep FK - Kasımpaşa maçlarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

