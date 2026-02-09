Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından bir vatandaş, tarlasında 7 kilogramlık sazan balığı buldu. Nehir kenarındaki ev sahiplerinin de tarla ve bahçelerinden kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.

TARLA VE BAHÇELERDE BALIK TUTTULAR

Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

NEHRE GERİ BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ

Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.

