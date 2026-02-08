Altın alacaklar dikkat! 2026’da en ucuz altın satan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sektörün en üst çatı kuruluşu olan Hindistan Mücevher Ve Mücevherat Bölgesel Konseyi (GJC) tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılında altının en uygun fiyatla satıldığı ülkeler belli oldu.
Vergi düzenlemeleri, madencilik üretimi ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak hazırlanan listede, altın alımında öne çıkan ülkeler yer aldı.
Altın, yatırım aracı olmasının yanı sıra kültürel ve geleneksel değeriyle dünya genelinde yoğun talep görüyor. Ülkeler arasındaki fiyat farkı ise vergi oranları, ithalat maliyetleri ve pazar yapısındaki farklılıklardan kaynaklanıyor. İşte listeye giren ülkeler...
2026’DA ALTININ EN UCUZ OLDUĞU 10 ÜLKE: BAE BİRİNCİ SIRADA
Goldprice.org verilerine dayanan listeye göre 2026 yılında altının en uygun fiyatla satıldığı ülkeler arasında ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti, vergisiz altın satışıyla öne çıkıyor. 24 ayar altının gram fiyatı yaklaşık 571,34 AED seviyesinde bulunuyor. Dubai Altın Çarşısı, uluslararası piyasalara yakın fiyatlarıyla yoğun ilgi görüyor.
HONG KONG VE İSVİÇRE ÖNE ÇIKTI
Hong Kong’da altın alımında KDV ve satış vergisi uygulanmaması fiyatları aşağı çekiyor. İsviçre ise güçlü para birimi ve finans merkezi yapısıyla listede üst sıralarda yer alıyor.
SİNGAPUR’DA VERGİ AVANTAJI
Singapur’da yatırım sınıfı altın, Mal ve Hizmet Vergisi’nden muaf tutuluyor. Vergi muafiyeti ülkeyi yatırımcılar için cazip kılıyor. Güvenli depolama olanakları ve finansal istikrar, altın ticaretini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
TÜRKİYE LİSTEDE BEŞİNCİ SIRADA
Türkiye, 24 ayar altını gram başına yaklaşık 6.799,45 TL seviyesinden sunuyor. İstanbul Kapalı Çarşı, geniş ürün yelpazesiyle altın alıcılarının uğrak noktası olmaya devam ediyor. Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında yer alan konumu ve köklü kuyumculuk geleneği, piyasayı canlı tutuyor.
HİNDİSTAN NE DURUMDA?
Altın fiyatları, Hindistan'daki seviyelerin bir miktar altında seyrediyor.
Şubat 2026 itibarıyla Hindistan’da altın fiyatları küresel piyasalara, ABD doları karşısındaki rupi değerine, ithalat vergilerine ve enflasyon baskısına bağlı olarak şekilleniyor. Düğünler ve festivaller döneminde artan talep de fiyatları yukarı taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.
Jeopolitik gelişmeler ve küresel krizler, altının güvenli liman olarak görülmesini güçlendiriyor.