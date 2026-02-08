Van'da veteriner sağlık raporu bulunmayan kesilip paketlenmiş halde 200 tavuk ele geçirildi. Tavukların bulunduğu aracın sahibi hakkında işlem yapılırken, tavuklar ekiplere teslim edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta, sevk irsaliyesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilip paketlenmiş halde tüketime hazır 200 tavuk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince halk sağlığının korunması ve hayvansal ürün hareketliliğinin denetlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arısu Mahallesi mevkisinde icra edilen devriye faaliyeti sırasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Yüzlerce tavuk ele geçirildi! Sağlık raporu olmadan vatandaşa yedireceklerdi

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Tavuk ihracatı yarından itibaren durdurulacak!

YÜZLERCE TAVUK ELE GEÇİRİLDİ

Aramada sevk irsaliyesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan kesilerek paketlenmiş halde tüketime hazır 200 tavuk ele geçirildi.

Şüpheli Y. H, hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası