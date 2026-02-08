Konyaspor ile Göztepe puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği İzmir ekibi Göztepe 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.
5. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'te kaldı.
18. dakikada Muleka'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Bardhi'nin köşe vuruşundan attığı pasta ceza sahası dışından topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu'nun şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.
44. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
69. dakikada Cherni'nin ceza sahasına ortasında Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
Kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka, 0-0 sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Bazoer), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 80 Jevtovic), Muleka, Bardhi (Dk. 68 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis, Miroshi (Dk. 84 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Krastev (Dk. 68 Mohammed), Janderson (Dk. 74 Jeferson), Juan (Dk. 74 Guilherme)
Sarı kartlar: Dk. 22 Juan, Dk. 72 Ogün Bayrak, Dk. 79 Jeferson, Dk. 82 Miroshi (Göztepe), Dk. 76 Berkan Kutlu, Dk. 79 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)